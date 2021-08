Perdre l’un de ses joueurs les plus prometteurs, se serait un gros coup dur pour Sheffield United. Son contrat se terminant en juin 2022, le très talentueux milieu offensif, Iliman Ndiaye, 21 ans, auteur de très belles performances avec les équipes jeunes de Sheffield depuis son arrivée en juillet 2019, n’est pas disposé à prolonger le bail. Du moins pour le moment.

Pour cause, le jeune joueur ne veut pas prendre le risque de signer un nouveau contrat pour ensuite évoluer avec les U21, il réclame sa place en équipe première. Son cas traine depuis quelques semaines et la situation se détériore puisqu’Iliman Ndiaye n’a pas participé à la pré-saison. Moins, il n’a pas été inscrit sur la liste de Sheffield United pour cette saison 2021-2022.

Ndiaye has not currently signed a new deal with the blades, not due to money but because of his concerns about his career path.

Ndiaye does not want to be stuck in the U23s all season and would rather be in Jokanovic’s plans.

