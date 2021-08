Désormais ex joueur de Karlsruhe, Babacar Gueye reste en Bundesliga 2 mais sous les couleurs du FC Erzgebirge Aue.

L’attaquant sénégalais vient de signer un contrat le liant jusqu’en 2023 au club allemand d’ Auer. L’ancien de l’AS Douanes et de Dakar Sacré-Cœur va endosser le numéro 22 de son nouveau club, après une saison pauvre en réalisations avec le Karlsruhe (2 buts et 1 passe décisive seulement).

Les dirigeants du club au couleur violet sont contents de la signature du sénégalais de 26 ans en qui ils ont beaucoup d’attentes. « Nous voulions renforcer notre secteur offensif de manière très ciblée. Et nous avons réussi à le faire avec la signature de Babacar Gueye. Je suis content qu’il ait décidé de rejoindre notre club« , s’est réjouit Helge Leonhardt, le président du club. Le coach Aliaksei Shpileuski, tout aussi content, a encensé le canonnier sénégalais en ces mots : « Babacar correspond parfaitement à notre profil sportif. Pour un avant-centre, il a une vraie garde et rendra notre offensive encore plus variable avec sa présence physique, son dynamisme et sa force ».

wiwsport.com