Le Royal Excel Mouscron, de la deuxième division belge D1B Pro League, continue ses actions sociales au Sénégal et au Burkina par le biais de l’ASBL – UEPA.

Les jeunes footeux du quartier de Thiaroye Gare étaient très heureux de recevoir la première distribution d’équipements sportifs de l’association à but non lucratif (ASBL) UEPA (Un Equipement Pour l’Afrique). L’UEPA est un programme lancé par un couple mouscronnois, Sitane Dramé et Damien Dreumont, qui se soucie des conditions scolaires et sportives des enfants démunis au Sénégal et au Burkina Faso.

« Mon mari Damien et moi, nous nous rendons régulièrement au Sénégal, dans la petite ville de Saly. Lors de nos précédentes vacances nous avions pu assister aux matches et événements d’un club de jeunes footballeurs amateurs. Nous avons constaté que ces jeunes jouent sans aucun équipement : pas de tenues, ni de chaussures adéquates », avait indiqué Sitane sur le site officiel du club ROYAL EXCEL MOUSCRON.

« J’ai entendu que le Royal Excel Mouscron s’investit dans des projets CSR (Corporate Social Responsibility) comme le don de sang, la création d’équipes sans abris ou de réfugiés. Alors je les ai contactés. Sans hésiter, le Royal Excel Mouscron m’a proposé un large choix dans les stocks du Canonnier (anciennes collections de maillots, shorts, crampons et chasubles)« .

wiwsport.com