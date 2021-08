A l’issue du tirage au sort de la 27e édition de l’Afrobasket féminin, effectué ce samedi à Yaoundé, le Sénégal sera logé dans la poule C, en compagnie de l’Egypte et du Gabon. Un tirage «qui aurait pu être pire», selon le sélectionneur des Lionnes, Moustapha Gaye.

L’Equipe nationale féminine de basket sera logée dans le groupe C en compagnie de l’Egypte et du Gabon, à l’issue du tirage au sort 27e édition de l’Afrobasket féminin effectué samedi à Yaoundé, au Cameroun. Un tirage abordable estime le sélectionneur des Lionnes, Moustapha Gaye. «J’ai suivi le tirage comme tout le monde. J’étais très content qu’on ait une poule contre l’Egypte et le Gabon. Je ne dirai pas que c’est facile parce qu’il faut respecter les Nations qui viennent à l’Afrobasket, mais je pense que ça aurait pu être plus difficile. Maintenant, les premières impressions il faut les matérialiser sur le terrain», a confié le technicien sénégalais, par ailleurs Direc­teur technique national (Dtn).

Finalistes de la dernière édition et habituées au podium, les Lionnes auront comme objectif de réaliser au moins la même performance. «L’objectif, c’est le podium», a rappelé coach Tapha, soulignant la nouvelle politique de la direction technique et de la Fédération sénégalaise de basket. «Nous voulons continuer le processus de rajeunissement. On a retenu trois cadres qui vont accompagner les jeunes. Nous sommes dans cette dynamique et la Fédération nous a assigné le podium pour continuer le processus de rajeunissement», a indiqué le coach des Lionnes, double champion d’Afrique.

Un tournoi international à Dakar

Une nouvelle ambition pour le basket féminin qui devra passer par une bonne préparation. Sur ce chapitre, le coach des vice-championnes d’Afri­que espère avoir le même tournoi international que les hommes qui vont jouer contre la Guinée et le Rwanda, à partir du 10 août prochain, à Dakar Arena. «Il y a un tournoi qui est en gestation, comme d’ailleurs les garçons. Pour nous, c’est en début septembre normalement», a-t-il confié. L’Afrobasket féminin se déroulera du 17 au 26 septembre 2021 au Palais des Sports de Yaoundé, au Cameroun, où les Lionnes ont décroché leur dernier titre.

A ce niveau, souligne le technicien sénégalais, «nous avons en­tamé les démarches. On attendait le tirage au sort pour en savoir plus. Il y a des idées que nous allons essayer de lancer dès ce soir (samedi)». A noter que le début du regroupement est prévu ce lundi avec une liste de 25 joueuses présélectionnées.

La poule A est composée du pays hôte, le Cameroun, en compagnie du Cap-Vert et du Kenya. La poule B regroupe le Nigeria, championne en titre, le vainqueur de la Zone 6 et Mozambique. Alors que la poule D regroupe le Mali, classé troisième à l’Afrobasket 2019, la Côte d’Ivoire et le pays qui bénéficiera de la Wild card.

