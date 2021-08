Saer Seck, président sortant de la LSFP a présidé l’assemblée générale de fin de mandat du bureau qu’il dirigeait depuis 2013. Occasion saisie par le président de la FSF, Augustin Senghor de rendre hommage à cet éminent personnalité du football sénégalais.

Augustin Senghor de saluer le travail abbatu par Saer Seck et l’équipe de la LSFP durant ces 4 dernières années. Des résultats positifs notés dans la régularité des compétitions, la meilleure maîtrise du calendrier du championnat et surtout les deux qualifications en phase de groupes de TFC et Jaraaf , « les premières sous l’ère professionnelle mais aussi des années 2000 qui symbolise l’espoir pour les années à venir » a t’il souligné.

Dans son discours, il a aussi apprécié le dévouement de Saer Seck pour le développementde la ligue professionnelle et du championnat local .

« Il a travaillé pour cette ligue professionnelle dans des conditions difficiles. Il a dû même y mettre du sien pour pouvoir tenir la maison. Je pense qu’aujourd’hui, c’est le moment de lui dire merci. Et moi je le dis du fond du cœur. Parce qu’aujourd’hui, nous dirigeants, nous savons que dans ce que nous faisons il n’y a que sacrifices, rien d’autre. C’est le moment donc de lui témoigner, au nom de l’ensemble de la famille du football, Saer nous te disons merci. »



Lors de cette cérémonie, les membres du conseil d’administration de la LSFP ont tenu aussi à rendre hommage à Saer Seck qu’ils décrivent comme un homme « généreux », qui a le « sens de l’écoute » et est « disponible ». Des tableaux lui ont été remis symboliquement par le président de la fédération, Augustin Senghor et le nouveau président de la LSFP, Djibril Wade.

