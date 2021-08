L’entraineur de l’équipe nationale masculine du Sénégal de Basketball était en conférence de presse pour faire le point sur la préparation de la sélection sénégalaise à Afrobasket 2021, qui se déroulera du 24 Août au 5 Septembre à Kigali. Boniface Ndong est revenu en large sur le groupe et les absents.

« Nous avons démarré notre préparation depuis le 29 Juillet, aujourd’hui (hier), c’était l’entraînement numéro 5. Nous sommes entrés directement dans la préparation, nous sommes actuellement en mode compétition et nous travaillons sur toutes les situations, tactiques, techniques pour avoir l’équipe la plus compétitive possible pour le 25 Août à Kigali. L’équipe n’est pas encore au complet, d’abord nous avons eu deux cas de Covid, un est revenu négatif, c’est Maurice (Ndour) mais à présent, il a rejoint le groupe. Il nous manque un autre cas, le deuxième, que nous espérons l’avoir d’ici jeudi.

« Il y’a Pierriá Henry, l’Américain du groupe, qui a un problème de famille, qui l’oblige à rester au État Unis jusqu’au 5 ( Juillet). Il rejoindra l’équipe au plupart le 06. Et le dernier cas, sachant que j’avais convoqué 17 joueurs, Tacko Fall. Il a un problème administratif. Pour ceux qui connaissent les transmutations au État Unis, il y’a des documents que tu dois avoir pour pouvoir voyager. Donc lui, il n’a pas encore ses documents. Il a eu le premier, il lui reste le deuxième et jusqu’à présent nous n’avons pas la date précise de son arrivée. Il est donc le seul grand problème. Mais, je pense que si tout se passe bien, d’ici le week-end, on aura tout le groupe au complet. »

wiwsport.com