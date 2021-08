Adieu numéro 13. Le portier international sénégalais, Seny Dieng, va abandonner ce numéro et connaitra un nouveau dossard à partir de la saison 2021-2022.

Arrivé aux Queens Park Rangers depuis 2016, Seny Timothy Dieng va connaitre un numéro symbolique cette saison. Lorsque la saison 2021-2022 va démarrer avec la réception de Millwall, dans quatre jours, à l’occasion de la première journée de Championship, le portier sénégalais n’aura plus le numéro 13 dans son dos, puisque son Club vient lui attribuer le 1.

Un changement assez symbolique pour le natif de Zürich. Excepté son passage dans l’équipe filiale du MSV Duisburg et celui avec les U21 du Grasshopper Club Zürich, depuis ses débuts en professionnel, il n’a jamais porté ce numéro de maillot. Au FC Stevage, Dundee FC et Doncaster Rovers, Seny Dieng a respectivement porté le numéro 27, 31 et 24.

A sa première année aux Queens Park Rangers, il s’est abonné au numéro 26 avant de s’imposer en 2020-2021 avec son désormais ancien numéro, le 13. Dans cette même démarche, Jordan Archer, 28 ans, arrivé cet été en provenance de Middlesbrough prend le 13, alors que le jeune portier Joe Walsh, 19 ans, déjà dans l’équipe la saison dernière, passe du 35 au 32.

wiwsport.com