Transféré il y’a quelques jours dans ce club en première division espagnole, le milieu de terrain Pathé Ciss a disputé son premier match avec le club madrilène.

Le Rayo Vallecano de Madrid a disputé un match amical ce week-end un match amical avec Getafe. Les deux formations se sont neutralisées (0-0. En provenance de LaLiga2, Pathé Ciss a fait ses débuts avec son nouveau club.

A la fin de la rencontre, le joueur de 27 ans qui faisait partie du onze de départ a déclaré à la fin de la rencontre. « C’était une bonne entame pour moi. C’était un peu dur au début mais j’accélère petit à petit. Nous savons déjà à quoi ressemble Getafe, il n’y a pas de match amical contre eux. Alors on a fait ce qu’on avait à faire. Mettez votre jambes et jouez comme eux dur et nous avons bien fait. Je me suis bien retrouvé avec les collègues qui nous ont reçus à bras ouverts. Cela nous a tout simplifié. Jusqu’ici tout va bien » a t’il déclaré sur le site officiel du club rapporté par wiwsport.

🎥⚡ Valoraciones de Andoni Iraola tras el partido ante el @GetafeCF.#PretemporadaRayo pic.twitter.com/Ba5xzLnx9b — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 31, 2021

