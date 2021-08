Dans le cadre de son partenariat, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont pris la destination du Sénégal. En effet, mené par Pablo Longoria, président du club, l’OM compte certainement faire le point sur la collaboration avec Diambars.

Presque deux ans après la signature du partenariat, l’Olympique de Marseille souhaite consolider l’entente avec le club sénégalais. En effet, une délégation officielle du club phocéen a décidé de se rendre à Saly Portudal du 1er au 3 août. Même si on se doute que Marseille souhaiterait poursuivre la collaboration, ils doivent faire le point sur la situation actuelle.

Conférence de presse prévue ce mardi

La venue sur place aura un but collaboratif, comme convenu lors de la signature du partenariat. Effectivement, Marseille a promis d’envoyer des membres de son staff sur place, afin d’améliorer l’encadrement de l’Institut. Cela permettra l’apprentissage du savoir-faire et des méthodes françaises, voire européennes. On compte cinq membres de l’équipe dirigeante de l’OM qui seront au rendez-vous.

À savoir : Pablo Longoria, président, David Friio, directeur sportif, Nasser Larguet, directeur du centre de formation, Pedro Iriondo, conseiller du président, ainsi qu’Omar Sciolla, scout du club. Une occasion rêvée pour certains des pensionnaires Diambars de s’illustrer devant les scouts olympiens. Pour rappel, Marseille dispose d’une option prioritaire sur deux joueurs de Diambars par saison.

L’Institut a également tenu à organiser une conférence de presse ce mardi 3 août à 18h. Plusieurs annonces pourront être faites, notamment une prolongation du partenariat, ou peut-être…son arrêt ?

Partenariat avec Diambars sous-exploité : mis à mal par l’arrivée de Longoria ?

D’après les informations de @Treize013, les dirigeants de Diambars étaient, jusqu’à ces derniers mois, mécontents de la situation avec le club olympien. Avec l’arrivée au poste du président espagnol, les Sénégalais n’avaient quasiment plus de nouvelles de Marseille. L’équipe de Longoria n’ayant pas contacté une seule fois l’Institut de la préparation. Aussi, l’option permettant de disposer prioritairement de deux joueurs n’a même pas été évoquée…

Il faut savoir que d’autres clubs français auraient également manifesté leur intérêt auprès de l’Institut Diambars. Ne se sentant pas prioritaire auprès de la cellule de recrutement phocéenne, les Sénégalais pourraient renforcer finalement le RC Lens, qui souhaiterait profiter de cette situation. La balle est désormais dans le camp marseillais.

Pablo Longoria et David Friio souhaitent principalement s’imposer en terre sudiste. La priorité sera de rallier les meilleurs jeunes joueurs locaux pour rayonner, puis à terme d’imposer au niveau national. Cependant, la jeune recrue sénégalaise Cheikh Bamba Dieng a donné satisfaction. Bien qu’encore assez léger pour s’imposer, l’attaquant est très prometteur et a ravi une partie des supporters. Beaucoup espèrent que la situation s’arrange, et que Marseille amène au Vélodrome de nouvelles pépites sénégalaises.

