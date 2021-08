Les clubs thiessois ont répondu à l’appel du président Mady Touré, lors d’une rencontre avec les acteurs sportifs, tenue hier, dans la région, pour un exposé en perspective des élections de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) du 7 août.

La région de Thiès constitue la première étape du candidat Mady Touré au lendemain de sa déclaration du maintien de sa candidature. Hier à 15 heures, le président de Génération Foot a rencontré des acteurs de football thiessois, dont Matar Diouf, vice-président de la Ligue régionale de football de Thiès. Mady Touré a profité de son discours pour fustiger l’attitude de certains présidents de Ligues. « J’ai constaté que des présidents de ligues ont 3 à 8 clubs. Ce n’est pas normal. Je connais bien le fichier et j’ai l’expérience maintenant. Je sais qu’il y a des clubs fictifs. Cela ne doit pas perdurer« , a-t-il tonné dans une salle bien remplie.

«Tant que les textes de la fédération restent inchangés…»

Interpellé par un journaliste sur le niveau du championnat et une possibilité de répondre à l’appel du consensus si jamais Me Senghor gagnait, Mady Touré a signalé qu’il n’est pas preneur si les textes demeurent intacts. « On a un bon championnat. Les Pape Matar Sarr, Ismaila Sarr sont des exemples. Si on arrive à avoir une bonne organisation, on peut viser plus haut. Cependant, tant que les textes de la fédération restent inchangés, je ne vais jamais répondre », a-t-il rétorqué.

Pape Fall, président du district de football de Tivaouane, a magnifié le travail qu’abat Mady Touré avec Génération Foot. « Nous vous félicitons car on ne saurait parler de football au Sénégal sans mentionner votre nom. Le football, c’est à la base et nous présidents de district sommes au début de toute activité de football au niveau local. Donc, on doit plus nous valoriser » a-t-il plaidé.

Le patron de l’académie de Déni Biram Ndao a également affirmé qu’il allait faire revivre les activités de l’UASSU (Union des Associations sportives scolaires et universitaires) et améliorer la subvention allouée aux clubs. Il devrait recevoir les clubs de Dakar cette semaine, pour la suite de sa tournée électorale.

Pour rappel, Mady Touré sera le seul candidat qui défiera le président sortant, Me Augustin Senghor, qui cherche à obtenir un quatrième mandat. L’élection aura lieu, 7 août 2021, au Centre International de Conférence Abdou Diouf.

