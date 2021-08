Grenoble Foot a enchaîné ce lundi soir une seconde défaite en Ligue 2 pour ces deux premières journées de la saison. Olivier Boissy et ses partenaires ont essuyé un lourd revers devant les l’AJ Auxerre (3-0).

Sur le banc au coup d’envoi de la partie ce soir, les deu joueurs sénégalais, Souleymane Cissé et Olivier Boissy n’ont rien pu faire par leurs entrées n jeu pour sauver leur équipe d’une seconde défaite de rang dans ce début de championnat.

Devant un AJA très réaliste et auteur d’un début de rencontre explosif, les Grenoblois ont cédé une première période qui leur a été fatale. Pourtant, Grenoble pensait pourtant avoir pris le match par le bon bout après l’ouverture du score de l’attaquant Achille Anani (1e). Mais son but était refusé pour hors-jeu. Score final trois but à zéro et Grenoble enchaine un deuxième revers en deux rencontres sans marquer le moindre but.

wiwsport.com