Mbaye Diagne est au cœur des spéculations depuis le début du marché des transferts. L’attaquant international sénégalais est impatient de quitter Galatasaray pour rejoindre une autre formation. Pourquoi ? Parce que l’entente avec ses dirigeants n’est pas au beau fixe.

Certains couples, lorsqu’ils se séparent, ont tendance à être injustes envers le passé. Généralement, ils oublient le souvenir des moments les plus heureux et ne se rappellent que des causes qui ont produit le divorce. Si cela arrivait, l’histoire d’amour entre Mbaye Diagne et Galatasaray n’aura visiblement pas durée longtemps. Mais au même moment, le joueur a offert au Club un temps de gloire qui aurait mérité plus de considération.

L’international sénégalais a maintenant perdu le sourire et les dirigeants de Galatasaray ont perdu l’illusion. L’entraineur, Fatih Terim, ne souhaite pas constituer une équipe avec Mbaye Diagne et ce dernier montre le peu d’intérêt pour continuer dans l’équipe. Le Club et le joueur « se battent » et la vérité est que personne n’arrive à comprendre les véritables raisons de la « dispute ». Chaque couple à son monde.

Le plus surprenant dans cette affaire, est la froideur avec laquelle les deux parties se traitent. On dirait même qu’ils n’ont jamais voulu être ensemble. Est-ce parce que le joueur aurait un comportement mal perçu ? Est-ce parce que le joueur se sent moins valorisé malgré ses performances jugées à la hauteur. La belle forme que Mbaye Diagne est toujours capable de montrer n’est pas la raison de la détérioration de la relation.

Mbaye Diagne avec Galatasaray : 23 buts en 40 matchs

Comme il l’a montré très récemment face au PSV Eindhoven lors du match retour du deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions (1-2) ou lorsqu’il a fini meilleur buteur de Galatasaray en 2020-2021 en n’ayant joué qu’une demi-saison avec les Sang et Or, Mbaye Diagne a toujours été une valeur sûre pour Gala. En résulte ses 23 buts en 40 matchs depuis son arrivée en janvier 2019 et malgré deux allers-retours provoqués par le Club Brugge et West Bromwich Albion.

Au moment qu’il a perdu le sourire au Florya Metin Oktay Facilities, le centre d’entrainement de Galatasaray, et souhaite partir, comme l’a récemment confirmé son entraineur, l’ancien buteur de Kasımpaşa attire les convoitises. Plusieurs formations étrangères veulent redonner la grâce du football au joueur de 29 ans.

En tout cas, l’été est déjà agité pour Mbaye Diagne, lié à Galatasaray jusqu’en juin 2023. Un départ semble t-il inévitable ?

