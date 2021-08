Candidat confirmé aux prochaines élections de la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football, Mady Touré a encore livré quelques dessous de ses pourparlers dans le consensus qui était en gestation.

« J’ai proposé Me Augustin Senghor comme président d’honneur de la Fédération Sénégalaise de Football après avoir dit que tout sauf lui pour diriger le consensus… », a lâché le président fondateur de l’Académie Génération Foot, Mady Touré sur le plateau de SPORT2S sur la 2STV.

Mady Touré n’a aucun problème personnel avec les trois autres candidats à savoir Augustin Senghor, Saër Seck et Mbaye Diouf Dia. A fortiori, le principal outsider des prochaines élections est un ami de Me Augustin Senghor à qui il dit vouer un respect. Mieux, Mady Touré avait même soutenu la candidature de Senghor à la présidence de la CAF.

Toutefois, Mady Touré se veut être constant dans sa démarche qu’est d’être l’artisan du renouveau du football sénégalais. Il dit ne pas être obnubilé par le poste de président de la Fédération Sénégalaise de Football. D’ailleurs, Mady avoue avoir, à un moment, désigné le président Saër Seck comme le candidat qui ira diriger le consensus. « Au soir du 7 août, si je sort vainqueur des élections, je nomme Me Augustin Senghor président d’honneur de la Fédération Sénégalaise de Football. C’est lui qui ira à la CAF parce que comme je l’ai dit, le football sénégalais aura besoin de moi en permanence et c’est lui qui ira représenter notre pays… », a affirmé Mady Touré sur la 2STV.

Aujourd’hui, seul au front face à Me Augustin Senghor, Mady Touré se dit être confiant et convaincu qu’il remportera les élections au soir du 7 août prochain devant Me Augustin Senghor.

wiwsport.com