Ce dimanche, Lille et le Paris Saint-Germain ouvrent le bal de la saison 2021-2022 de France avec le Trophée de Champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devrait titulariser Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo.

En France, le premier match officiel de la saison a lieu ce soir alors que Lille, champion de France en titre va affronter le PSG, vainqueur de la Coupe de France dans le cadre du Trophée des Champions. Délocalisé à Tel-Aviv cette année, les Parisiens auront à cœur de conserver leur trophée et de lancer idéalement leur saison.

Pour cette rencontre, le Paris Saint-Germain sera privé de Kylian Mbappé et de Sergio Ramos. En revanche, les nouvelles recrues Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi seront présents. Tout comme les deux internationaux sénégalais, Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo. Capitaine durant la pré-saison, le milieu de terrain, Gana Gueye, devrait encore porter le brassard ce soir.

Les compos probables

Lille : Jardim – Bradaric, Djalo, Botman, Reinildo – Araujo, Xeka, André (c), Bamba – Yilmaz (ou Ikoné), David

PSG : Navas – Hakimi, Diallo, Kehrer, Kurzawa – Herrera, Gueye (c), Dina Ebimbe (ou Wijnaldum) – Draxler, Icardi, Gharbi (ou Kalimuendo)

