Sur le départ de Dijon après une saison 2020-2021 en dents de scie, Moussa Konaté ne manquent pas des prétendants pour relancer sa carrière à 28 ans.

Fer de lance du FC Sion entre 2014 et 2017 avec 50 réalisations et 21 passes décisives en 116 rencontres et homme fort d’Aliou Cissé ces dernières années, Moussa Konaté connait une suite de carrière au ralenti depuis son arrivée en France.

Recruté l’été 2017 par Amiens avant de quitter La Picardie pour Dijon en 2020, l’ancien joueur de Mbour Petite Côte (ex Touré Kunda) n’est véritablement pas parvenu à s’imposer dans le Championnat français notamment avec des équipes appelées à jouer contre la relégation.

Cependant, malgré ses performances un peu délicates notamment sous les couleurs de Dijon (5 buts en 28 matchs), Moussa Koné n’échoue pas aux convoitises. Selon les informations de Foot Mercato, Antalyaspor, Rizespor, Goztepe et d’autres clubs turcs sont très intéressés pour s’attacher de ses services sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Quelque chose qui ne serait pas vu d’un mauvais œil à Dijon, puisque, toujours d’après la même source, le club bourguignon a accordé un bon de sortie à son joueur sénégalais son contrat jusqu’en juin 2023.

wiwsport.com