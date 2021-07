Alors que Paul Pogba est annoncé avec insistance au PSG ces derniers jours, les rumeurs citent le milieu de terrain sénégalais, Gana Gueye comme l’un des joueurs qui pourraient être sacrifiés pour faciliter l’arrivée du champion du monde français de Manchester United.

L’arrivée de Paul Pogba au Paris Saint-Germain prend de plus en plus de l’ampleur. Un transfert qui viendrait renforcer davantage l’effectif de Pochettino déjà bien fourni mais fera bien sûr des malheureux et Gana Gueye pourrait être compté parmi les victimes de la signature de la Pioche au PSG.

Selon des informations venant de l’Angleterre et repris par les médias français, le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Gueye pourrait faire les frais de l’arrivée du milieu de terrain français dans la capitale. A côté de celui qui est cité comme la principale victime, Angel Di Maria, des joueurs comme Idrissa Gana Gueye et Juan Bernat son aussi menacés par la venue du champion du monde français.

Pour rappel, le milieu de terrain des Lions a souvent été cité sur le départ mais avait toujours réussi à convaincre ses dirigeants à travers ses prestations pas communes dans l’effectif parisienne. Reste à savoir si l’ancien joueur des Toffees d’Everton résistera à l’arrivée de la Pioche, si celle-ci venait à se concrétiser.

wiwsport.com