Exil doré. Après une très belle saison sous les couleurs du Fatih Karagümrük qui lui a valu presque toutes les convoitises, Alassane Ndao choisit un chemin assez particulier dans sa suite de carrière.

Talent parmi les nombreux talents du football sénégalais, Alassane Ndao a fait le choix du portefeuille. L’attaquant de 24 ans n’est plus du football européen mais celui du Golf et de l’Arabie Saoudite. En effet, c’est Al Ahli, ancienne équipe de Mbaye Niang, qui vient d’annoncer l’arrivée du joueur pour un montant autour de trois millions d’euros.

Après une formation exclusivement passée à Dakar Sacré-Cœur, Alassane Ndao était arrivé en Turquie et à Karagumruk en janvier 2020. Ayant réussi avec son Club à accéder en Super Lig pour sa première saison, avec notamment ses trois buts et cinq passes décisives en 19 apparitions, le désormais ancien numéro 18 de Karagumruk s’était révélé la saison suivante.

En 38 rencontres de Super Lig, il était parvenu à marquer onze buts et délivré neuf passes décisives, soit le neuvième joueur le plus décisive dans l’élite turque en 2020-2021. Très suffisant pour attiser les convoitises des grosses cylindrées de la Turquie à savoir Galatasaray, Fenerbahçe ou encore Beşiktaş. Finalement, c’est Al Ahli qui sort le gros chéquier pour convaincre et Karagumruk et Alassane Ndao.

