Présent sur le plateau de l’émission Jakaarlo sur la TFM, quelques heures après les sorties retentissantes des candidats Saër Seck et Mady Touré, le président de Mbour Petite-Côte, Mbaye Diouf Dia a lâché les mots qui ont justifié son ralliement à Me Augustin Senghor.

Mbaye Diouf Dia s’est mué en un vrai porte-parole du candidat Augustin Senghor ce vendredi sur le plateau de la TFM. Invité de l’émission Jakaarlo, le dirigeant de Mbour Petite-Côte qui faisait sujet de lobbyste selon les déclarations de Mady Touré, a confirmé les accusations du président de Génération Foot. Jusque-là seul candidat des trois autres à encore soutenir la candidature de Me Augustin Senghor, Mbaye Diouf Dia a défendu l’idée du consensus qu’il a qualifié de nécessaire pour le bien-être du football sénégalais.

Il est même allé plus loin dans sa position en assurant au chroniqueur Bouba Ndour que les dés étaient déjà jetés et qu’il n’y a pas débat quant à la victoire nette de son candidat, Me Augustin Senghor au soir du 7 août prochain. Mbaye Diouf Dia avance que les acteurs du football sénégalais sont dans leur camp et vont voter pour eux. « Je connais tous ceux qui ont voté pour moi en 2017 et ils me sont acquis. Ils vont tous voté pour mon candidats, il n’a pas de débat là-dessus… », a-t-il répondu à Bouba Ndour.

Avant d’essayer de justifier ses propos en faisant le parallèle avec les autres domaines. « Aujourd’hui moi acteur du football, je ne prendrais pas part aux élections des avocats ou celles des magistrats. Mais il y a la réalité qui est là. Les acteurs du football connaissent ceux qui viennent à leur baptême, leur événements, ceux qui les gèrent… Et pour ça, il n’y a pas de soucis à se faire mes 153 voix vont être servis à Augustin Senghor… », ajoute-t-il comme pour tuer le suspens sur l’issue des élections à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football.

Désormais, les candidats Mady Touré et Augustin Senghor devront se disputer le fauteuil du moment que Saër Seck s’est retiré de la course et que Mbaye Diouf Dia soutient la candidature du président sortant, Me Augistin Senghor.

wiwsport.com