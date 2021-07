Quelques heures après le retrait de Saër Seck de la course et du consensus, le candidat Mady Touré vient de confirmer sa candidature pour la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football.

Mady Touré avait donné rendez-vous aux acteurs et observateurs du football sénégalais, ce 30 juillet, au sortir de la fameuse rencontre qui avait alors scellé le consensus autour du candidat Me Augustin Senghor. Ce vendredi, le Président fondateur de l’Académie Génération Foot, Monsieur Mady Touré a officialisé le maintien de sa candidature à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football.

Contrairement au candidat, Saër Seck qui s’est retiré du consensus et qui a aussi renoncé à tout autre poste dans n’importe quelle instance du football sénégalais, Mady Touré a décidé de suivre sa logique et aller jusqu’au bout avec la bénédiction de sa base comme il l’a souligné dans son adresse. Le président de Génération Foot se dit être motivé par le souci de la transparence et l’ambition de mener son programme pour le renouveau du football sénégalais.

Pour l’heure donc, seuls Mady Touré et Me Augustin Senghor restent dans la course pour le fauteuil du président de la FSF. Avec bien sûr le soutien du quatrième candidat, Mbaye Diouf Dia, signataire du consensus autour du président sortant et jusque-là constant dans cette position d’allier de monsieur Senghor. Rendez-vous est donc pris pour le 7 août prochain pour savoir qui de Mady Touré et de Me Augustin Senghor sortira vainqueur de ce duel.

wiwsport.com