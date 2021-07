L’AS Dakar Sacré-Cœur a l’occasion de disputer pour la première fois la Ligue des Champions Féminine de la CAF. La condition ? Ne pas perdre ce soir face à l’AS Mandé du Mali (20h00 GMT).

Maitre de son destin, Dakar Sacré-Cœur est à 90 minutes de disputer la toute première édition de la plus importante compétition inter-clubs africaine de football féminin. Après deux victoires en autant de matchs, l’illusion ne manque pas chez les Académiciennes mais il reste un ultime saut face à l’AS Mandé. La formation malienne, classée deuxième derrière DSC, reste également à l’affut à l’occasion de cette dernière journée du tournoi qualificatif.

Les partenaires de Nguénar Ndiaye, actuelle meilleure buteuse de la compétition avec quatre réalisations, connaissent le calcul et ce n’est pas compliqué : il ne faudra pas perdre. Avec deux points d’avance sur son adversaire du jour, Dakar Sacré-Cœur n’aura besoin que d’un match nul pour finir à la première place dans ce tournoi zonal qui a également regroupé Seven Stars du Cap-Vert et les Determine Girls du Libéria, deux équipes déjà hors course.

Le programme de la 3e et dernière journée

Seven Stars – Determine Girls FC (17h00 GMT)

AS Mandé – Dakar Sacré-Cœur (20h00 GMT)

Le classement

1er – Dakar Sacré-Cœur (6 pts +2)

2e – AS Mandé (4 pts +4)

3e – Seven Stars (1 pt -1)

4e – Determine Girls FC (0 pt -5)

𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 🔵⚪ Match de la première place face à 𝗔𝘀 𝗠𝗮𝗻𝗱é 𝗙é𝗺𝗶𝗻𝗶𝗻𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗮𝗹𝗶. 𝘼 𝙨𝙪𝙞𝙫𝙧𝙚 𝙚𝙣 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩 𝙨𝙪𝙧 𝙣𝙤𝙩𝙧𝙚 𝙋𝙖𝙜𝙚 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.#TeamDSC pic.twitter.com/aXEQhh4hzN — AS Dakar Sacré-Coeur (@DakarSacreCoeur) July 30, 2021

wiwsports.com