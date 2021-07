Une première période très difficile. Des erreurs extrêmement fatales. Dakar Sacré-Cœur est logiquement mené par l’AS Mandé après 45 minutes de jeu.

S’il a toujours réussi à gagner après avoir été mené à la pause dans ce tournoi de qualification pour la Ligue des Champions, Dakar Sacré-Cœur devra invoquer un exploit beaucoup plus retentissant pour espérer valider sa qualification. Nettement inférieures à l’AS Mandé, les filles d’Ababacar Ndiaye sont menées par 3 buts à rien à la pause.

D’une contre attaque éclaire, les Maliennes ont ouvert la marque dès la 3e minute avant de corser l’addition sur coup et suite à une faute de main de la gardienne du Dakar Sacré-Cœur, qui a très mal . La note s’est beaucoup plus salée quelques instants plus tard à la suite d’une main dans la surface dakaroise.

La gardienne du Dakar Sacré-Cœur, j’ai cru revoir Loris Karius en finale de Ligue des Champions 2018 entre Liverpool et le Real Madrid 😭😭😭 pic.twitter.com/U0cUCEoeuC — M – D 🇸🇳💙❤ (@i_nmess) July 30, 2021

