Les équipes de la NBA on travaillé tard la nuit d’hier pour signer une rafale d’agents libres non repêchés après la draft de deux tours. Ainsi le joueur de 22 ans qui a disputé l’Afrobasket U18 et la coupe du monde de cette catégorie en 2019 a pu décrocher un essai avec les Spurs de San Antonio a appris wiwsport.

Fort de son expérience de plusieurs années, il devra convaincre durant cet essai, la ligue d’entrainement de présaison. La franchise a aussi retenu deux autres joueurs Justin Turner (Bowling Green) et Matt Mitchell (État de San Diego). Et l’on sait que les places sont peu nombreuses durant cette étape.

Biram Faye, 21-year old big man from Senegal, will play summer league with the San Antonio Spurs, a source told ESPN. Faye played in Spain the past several years.

— Jonathan Givony (@DraftExpress) July 30, 2021