Le tenant du titre du championnat National 1 Hommes du Sénégal de basketball est en finale. L’AS Douanes s’est qualifié hier en battant à nouveau l’AS Ville de Dakar en match retour de la demi-finale des play-offs (67 à 56).

Le club de la municipalité a montré un visage différent de celui du match aller. Les joueurs de l’ASVD ont cette fois-ci tenu tête à l’ogre AS Douanes avant de craquer dans le dernier quart temps. Les protégés d’Aly Niang ont eu du répondant puisque, menés dès l’entame sur le score 2-12, ils sont revenus à un panier des gabelous. le score à la fin du 1er quart temps étant donc de 12 à 14. L’ASVD continue sur cette lancée au second acte et parvient à renverser la tendance pour mener à la pause 33-28. Une dynamique que le club de la municipalité n’a pas pu conserver puisque les Verts de l’AS Douanes ont d’abord remis les pendules à l’heure dans le troisième quart (47 points partout), avant de venir à bout de leur adversaire sur ce match âprement disputé. Le score de 56-67, à la fin du temps réglementaire, envoie les gabelous en finale de cette édition de 2021.

L’AS Douanes, premier qualifié, jouera le 7 août prochain face au vainqueur de la belle entre le Dakar Université Club et le Saint-Louis Basket Club. Une cinquième finale d’affilée pour l’AS Douanes qui se maintient sur le toit du basketball sénégalais depuis 2016. Le vainqueur de la finale représentera le Sénégal à la prochaine Ligue Africaine de Basketball.

