Très performant dans cette pré-saison avec Sheffield United, Lys Mousset Mendy commence à se redonner des couleurs en vue du début officiel de la saison 2021-2022.

Après une saison compliquée en Premier League, l’attaquant franco-sénégalais pourrait bien être la clé des Blades, en quête d’une remontée rapide dans l’élite.

La préparation d’avant-saison est ce qu’elle est : un moment pour se (re)mettre en forme ou encore (re)bâtir les cartes sur une saison qui sera longue, dure ou encore compliquée. Beaucoup de matchs amicaux, beaucoup d’entrainement dans le seul et unique but de démarrer au mieux la campagne.

La réalité est que durant ces moments, il y aura certainement un ou plusieurs joueurs qui vont se démarquer de leurs coéquipiers parce qu’ils sont dans un meilleur moment de forme ou ils comptent sonner la révolte et montrer qu’ils sont valables pour leur formation.

Dans ce cadre, on peut citer sans se tromper Lys Mousset Mendy. S’il n’est pas un inconnu du grand public pour avoir disputé 99 matchs, inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives dans la prestigieuse Premier League, le joueur de 25 ans, qui compte 152 matchs en carrière, avait un peu disparu des radars.

Mais, après une saison 2020-2021 principalement fait de bas (seulement 13 matchs toutes compétitions confondues et zéro but), l’ancien joueur du Havre AC et de Bournemouth, arrivé il y a deux ans au Bramall Lane pour la rondelette somme de onze millions d’euros, se démarque lors des premiers matchs amicaux de Sheffield United.

Face à Doncaster Rovers Football Club, hier mercredi, Lys Mousset a claqué un doublé en l’espace d’une mi-temps pour son troisième but en deux matchs. Oui, face à des équipes beaucoup moins cotées, mais les buts qu’il marque font la démonstration parfaite de l’attaquant qui avait déjà signé 6 buts en 11 titularisations en Championnat avec Sheffield United lors de la saison 2019-2020.

La saison sera longue, très longue surtout pour une équipe qui évoluera dans un Championnat à 46 journées. Mais après le départ de Chris Wilder et l’arrivée d’un nouvel entraineur nommé Slaviša Jokanović, Lys Mousset Mendy devrait sans doute être le fer de lance d’une attaque de Sheffield United qui devrait tenter de revenir en Premier League le plus tôt possible.

Ce qui est évident, est le Franco-sénégalais, qui rêve particulièrement de porter les couleurs de l’Equipe Nationale du Sénégal, dispose des qualités requises pour mener de l’avant son équipe. Sans conteste, sa vitesse, sa puissance ou encore son explosivité seront l’uns des nombreux aspects importants pour s’imposer en Championship.

Rebâtir les cartes pour briller à nouveau, c’est bien possible. A moins que le numéro 11 de Sheffield United, qui arrive en fin de contrat dans un an, ne quitte le navire dès cet été.

