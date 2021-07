Membre de la commission technique du tournoi de qualification en Ligue des Champions, Alassane Ndour est revenu sur le niveau présenté par les quatre formations engagée dans la Zone UFOA A.

Pour la première fois de son histoire, la Confédération Africaine de Football (CAF) s’expérimente avec la création de la première édition de la plus importante compétition inter-clubs africaine de football féminin. Et quand c’est une première c’est bien une première pour Dakar Sacré-Cœur, AS Mandé, Seven Stars et Determine Girls FC. Participantes dans la Zone UFOA A, ces quatre formations n’ont pas déçu les observateurs dont Alassane Ndour.

« Le tournoi est très bon et bien organisé. J’ai été tellement impressionné par le niveau auquel les premiers matches ont été joués parce qu’en deux matches, on a vu les équipes marquer sept buts et c’était une excellente démonstration offensive », s’est réjoui Alassane Ndour. La partie physique du jeu a également attiré mon attention. Les filles ont joué un match à haut rythme pendant 90 minutes. Je suis vraiment impressionné. »

L’ancien international sénégalais se félicite également da la création de cette compétition car, selon lui, cela s’engage dans le développement du foot féminin. « Avec le début positif du tournoi, je ne peux qu’être optimiste quant à la suite des matchs à venir, dit-il. La compétition est très bonne pour les joueuses car en tant que footballeuse, vous devez jouer des compétitions locales et internationales comme la Ligue des Champions féminine Ce sera une expérience énorme pour elles et cela aiderait également leur développement footballistique. »

Après deux journées disputées, le tournoi de qualification dans la Zone UFOA A va connaitre son épilogue le 30 juillet prochain avec les rencontres Seven Stars – Determine Girls FC (17h00 GMT) et AS Mandé – Dakar Sacré-Cœur (20h00 GMT). Le classement est pour le moment dominé par Dakar Sacré-Cœur, qui distance de deux unités son prochain adversaire. Le vainqueur de cette rencontre se qualifiera pour la première édition de Ligue des Champions féminine.

