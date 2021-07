La Fédération Sénégalaise de Basketball, compte tenu de la troisième vague de la crise sanitaire du coronavirus, a repris certaines mesures dont l’organisation des matchs à huis clos. Le coach Ndiaga Lô, devant faire face au DUC ce mercredi, compte bien remplir le stadium Joseph Gaye.

Battu par le Dakar Université Club de Parfait Adjivon sur le score de 79 à 68, le Saint Louis Basket Club n’a plus le choix et doit impérativement remporter la manche retour de cette demi-finale des play-offs afin d’espérer à une qualification en finale. Une qualification qui se jouera, si tel est le cas, sur un troisième match dit d’appui ou belle. Ainsi, les saint-louisiens comptent bien remplir leur stade malgré la décision de la fédération.

Au micro de basket221, le coach Ndiaga Lô du SLBC souligne une injustice avec cette décision de jouer la manche retour à huis clos. Selon lui, « ce n’est pas sérieux » et qu’il devrait pouvoir jouer à public ouvert comme cela a été effectué lors de la réception du DUC à Marius Ndiaye. Le coach Ndiaga stipule qu ‘ « il y a un problème entre la fédération et le président de Saint-Louis Basket Club. C’est anormal et tout Saint-Louis refuse cela« . Le tacticien du SLBC poursuit en promettant de remplir le stade malgré les interdits de l’instance dirigeante. « Le mercredi on va renforcer le terrain inchallah. On ne jouera pas à huis clos, c’est promis ! »