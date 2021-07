Pourquoi Mady Touré continue de battre campagne alors qu’il a signé le document approuvant le consensus pour les élections de la FSF? C’est la question d’actualité à 12 jours des élections. Louis Lamotte est chargé de la commission du consensus. Il explique …

Invité dans l’émission Sports2S, l’ancien candidat à la présidence de la FSF en 2017 gère aujourd’hui la commission chargée de réunir les quatre candidatures en une. Plusieurs réunions ont eu lieu et ils sembleraient (au regard du document signé) que les quatre candidats soient d’accord pour le consensus. Toutefois, le candidat Mady Touré continue sa campagne dans les régions. Une situation qui crée la zizanie auprès des sénégalais qui doutent fort de l’existence d’un consensus

Louis Lamotte explique. » Pour ce qui concerne Mady Touré, il n’a pas affiché un état d’esprit contraire au consensus. Tout au contraire. Mady Touré a signé tous les actes fondamentaux qui ont mis sur pied le consensus et son contenu. Il a participé aux dernières séquences qui ont duré 12 heures d’horloge où tout le monde à eu à se parler notamment les 4 candidats seuls à huis clos. Ils ont discuté et échangé pendant 3 heures de temps. Et au sortir de ces discussions, Mady Touré n’a pas failli dans l’engagement de tout faire pour que le consensus prenne forme et existe » déclare t’il tout en précisant que « cela ne peut remettre en cause le consensus car il n’est pas l’unanimité non plus. »

Mady Touré s’est voulu clair …

Des 4 candidats, Mady Touré est le premier a officialisé le tien et exposé son programme pour « Le Renouveau du football sénégalais ». Suite aux réunions organisées par le président du CNOSS et le ministère des sports, il a continué sa campagne dans les régions de Saint-Louis, Louga, Diourbel et Kaffrine. Rien de surprenant pour les précurseurs du consensus. Mady Touré s’est voulu clair dans sa démarche.

« Et si aujourd’hui, vous semblez dire qu’il est en marge. Non seulement, il a signé les documents mais il nous a bien prévenu et nous l’avons bien accepté. Que lui il a pris des engagements et il veut être honnête avec tous ceux qu’il a pris des engagements. Que ce faisant, il devait aller revoir chacune des parties prenantes à sa candidature pour expliquer les enjeux et recueillir leurs avis et revenir nous dire de façon définitive sa position dans le consensus ou en dehors du consensus. Cela, nous l’avons déjà acté et validé. Et nous ne sommes pas surpris effectivement de le retrouver sur le terrain puisque c’est quelque chose qu’on a convenu » révèle l’ancien président de la LSFP. En effet, Mady Touré va annoncer sa décision finale le 31 juillet prochain.

Le consensus pour gagner la CAN, l’objectif des 4 candidats

Louis Lamotte demeure optimiste quant à une issue heureuse de ces discussions. Selon lui, le consensus est l’idéal pour le football sénégalais permettant de réunir tous les objectifs et de les atteindre. « Personnellement, je ne désespère pas qu’il nous rejoindra, les sénégalais et les sportifs autour de cet idéal de consensus qu’il n’a jamais remis en cause en tant que tel. La question de qui va le diriger se pose. Ca a crée des divergences et c’est normal. Réunir 4 en 1, c’est normal que des arguments fusent de partout. Mais tout en évitant de faire éclater la division sinon l’échec. Et tout le monde s’est abstenu de le faire. C’est un intérêt collectif parce qu’il s’agit de se battre tous ensemble pour aller chercher des objectifs clairement définis. Et le premier objectif est de remporter la CAN »

wiwsport.com