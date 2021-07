Avec une victoire d’entrée, l’équipe féminine de DSC va disputer son deuxième match comptant pour le tournoi qualificatif de la ligue africaine des Championnes qui se déroule actuellement à Praia (Cap-Vert).

La deuxième journée du tournoi qualificatif de la zone ouest A aura lieu ce soir au Adérito Sena de Mindelo à Sao Vicente. Au menu des joutes, en première heure, Determine Girls (Libéria) v AS Mande (Mali) à 17 heures Gmt. Puis, le match DSC v Seven Stars à 20 heures Gmt.

Après s’être frotté au club libérien qu’il a battu (2-1), DSC poursuit sa marche vers la qualification en croisant ce soir le club du pays hôte, Seven Stars. Rappelons que le club champion du Cap-Vert et AS Mande se sont neutralisés lors de la première journée (2-2).

Une deuxième victoire permettra aux coéquipières de Nguenar Ndiaye de creuser l’écart en attendant le dernier match à jouer le 30 juillet. Notons que ce tournoi regroupe 4 équipes pour un seul billet qualificatif à la première édition de la ligue des champions féminine en Afrique.

𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 🔵⚪ Deuxième match des Féminines face à Seven Stars pour le compte du Tournoi 𝙋𝙍𝙀𝙇𝙄𝙈𝙄𝙉𝘼𝙄𝙍𝙀𝙎 𝙇𝙄𝙂𝙐𝙀 𝘿𝙀𝙎 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 au 𝙎𝙩𝙖𝙙𝙚 𝙈𝙪𝙣𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙡 𝘼𝙙é𝙧𝙞𝙩𝙤 𝙎𝙚𝙣𝙖 de Mindelo. Coup d'envoi prévu à 20h00 GMT.#TeamDSC pic.twitter.com/JrdVLXTYQr — AS Dakar Sacré-Coeur (@DakarSacreCoeur) July 27, 2021

