Agent libre, Marcus Bettinelli, 29 ans est annoncé à Chelsea. Les négociations seraient en cours et en bonne voie.

Libre de tout contrat après avoir quitté Fulham, le portier anglais devrait rejoindre les champions d’Europe pour un contrat de deux ans cette semaine informe The Guardian. Chelsea a besoin d’un nouveau gardien de troisième choix après le départ de Willy Caballero le mois dernier et Bettinelli est prêt à concurrencer Édouard Mendy et Kepa Arrizabalaga.

Prêté la saison passée à Middlesbrough, il a raté une place pour les barrages du championnat, et Bettinelli a décidé de relever un nouveau défi. Il compte 41 matchs et 13 clean-sheet réussis. En dehors de ce poste, Chelsea est à la recherche de renforts au milieu de terrain et en attaque informe notre source.

