Suite à la décision prise cet après-midi à l’issue d’une rencontre entre les autorités et les promoteurs de reporter « jusqu’à nouvel ordre » tous les combats de lutte, Gaston Mbengue, le promoteur du duel de titans qui devait opposer Balla Gaye 2 et Bombardier a réagi au micro de wiwsport.

Initialement prévu ce samedi 31 juillet à l’arène nationale, dans ce contexte où la 3e vague est en train de faire des ravages dans le pays, le combat de lutte opposant le B52 au chef de file de l’ecurie de Balla Gaye 1 a été finalement reporté à la sortie d’une réunion entre les autorités et les promoteurs Gaston Mbengue, Pape Abdou Fall, Pape Thialiss. Une décision intervenue suite à la demande du gouverneur aux différents promoteurs engagés de choisir entre le report de leurs combats jusqu’à nouvel ordre ou de les organiser à huis clos. Après concertation, Gaston Mbengue et ses collègues ont choisi la première option.

Joint au téléphone par wiwsport, le Don King de l’arène, s’est montré compatissant et compréhensif. « Vous savez, nous sommes tous des Sénégalais. Et notre pays est entrain de replonger dans le désarroi à cause de ce virus de la Covid 19. Je pense, au stade où nous en sommes, qu’il est très judicieux de penser à nos malades, aux personnes qui sont touchées par le coronavirus, aux morts. Je n’ai rien à perdre, la santé des gens prime avant tout. Cette décision n’est nullement un problème. Il faut qu’on doit des humains quand même », a-t-il lâché.

Rappelons que la structure Gaston Production avait annoncé, il y a quelques jours, un huis-clos partiel du combat entre le Lion de Guédiawaye et le B52 avec seulement 5.000 places disponibles le jour du duel à l’arène nationale. Sauf, la propagation de la Covid-19 à travers le Sénégal n’a pas laissé indiffèrent les autorités.

