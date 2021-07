Le FC Barcelone a son Messi. Liverpool a son Sadio Mané. Dakar Sacré-Cœur à sa Nguénar. Face aux Seven Stars, à l’occasion de la deuxième journée du tournoi de qualification en Ligue des Champions, l’attaquante a permis à son équipe de revenir au score d’un sublime rush solitaire.

La joueuse de 26 ans a encore tout dézoné comme lors du premier match contre Determine Girls FC. Lancée depuis le milieu de terrain, Nguénar réussit un superbe contrôle de la poitrine, efface deux vis-à-vis et s’envole vers le but. C’est pas fini. Face à quatre défenseuses, elle choisit la bonne décision qui était d’excentrer son action pour mieux se placer, puis ajuste avec un merveilleux lobe imparable pour la gardienne adverse.

🤯 Le superbe but de Nguénar Ndiaye (@DakarSacreCoeur) dans le tournoi qualificatif en Ligue des Champions ce soir contre Seven Stars 🇨🇻 (troisième but en deux matchs) …

Nguénar bouffe tous les attaquants de l’Équipe Nationale du Sénégal 🔥 pic.twitter.com/xF7BlmKpvO

