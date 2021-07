Le technicien sénégalais et sa troupe se sont allés s’imposer face à Dijon hier (1-3) pour lancer leur saison de la meilleure des manières. Un duel complètement maitrisé par les Sochaliens qui dans la foulée remportent leur premier match de la saison en L2 depuis un bon bout de temps.

L’équipe d’Omar Daf qui dispute sa 7e saison consécutive en Ligue 2, a remporté son premier match de L2 contre Dijon depuis l’instauration de la poule unique en 1993-94, après avoir échoué à gagner les 4 premiers (1 nul, 3 défaites). En conférence de presse d’après-match, l’ancien international sénégalais s’est félicité du comportement de ses joueurs. « Je vais retenir ce soir qu’on a disputé un bon match et qu’on a dû donner du plaisir aux supporters, aux téléspectateurs. On a eu la maîtrise du jeu durant une grande partie de de la rencontre. On aurait même pu mener de deux ou trois buts à la pause. Je suis forcément fier des garçons, de ce qu’ils ont montré ce soir ».

« Techniquement, tactiquement, on a fait ce qu’il fallait face à une équipe de Dijon dont je suis persuadé, avec son recrutement, qu’elle figurera parmi les meilleures en fin de saison. Bien sûr que nous avons changé notre ligne d’attaque avec des autres gabarits alors on s’adapte et on a réussi ce soir. Et il n’y a pas de hasard non plus. Notre préparation, physiquement a été dure. Des gars sont tombés tant c’était dur. Et je leur ai dit qu’ils seraient récompensés s’ils parvenaient à mettre en pratique tout ce qu’on a préparé depuis 6 semaines ».

👊 Après avoir échoué lors à gagner les quatre premiers…#DFCOFCSM pic.twitter.com/DBoJQklNpm — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) July 26, 2021

wiwsport.com