La nageuse guinéenne, Mariame Lamarana Touré, est disqualifiée de la compétition des Jeux Olympiques (Jo) de Tokyo au Japon pour des raisons de retard causé par la délégation guinéenne.

Mariama Lamarana Touré, qui rêvait un jour de participer à cette compétition mondiale, sans compter des années de préparation à Conakry, est à Tokyo comme simple touriste. Elle devait faire sa première sortie dimanche dernier en natation 100m brasse, informe le quotidien.

Pour rappel la délégation guinéenne composée de 5 athlètes : Aïssata Deen (Athlète), Mamadou Bah (Natation), Mariana Touré (Natation), Samba Bah (Judo) et Fatoumata Camara (Lutte), s’est retirée de la 32e édition du rendez-vous olympique à cause des variants du Covid-19. La Guinée a officialisé son forfait pour ces jeux olympiques mercredi 21 juillet. C’est la 3ème fois que la délégation ne se présente pas pour une épreuve olympique, comme à Munich 1972 et Montréal 1976

