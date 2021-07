Le fils de El Hadji Bécaye Mbaye s’est prononcé sur la récente annulation des combats de lutte dans l’émission l’œil du tigre de la 2stv. Modou Mbaye soutient que la lutte est le parent pauvre des sports au Sénégal.

Avec cette 3ème vague de la pandémie covid-19 qui fait ravage au Sénégal, les événements tels que les combats de lutte ont été annulés. Le gouverneur de Dakar aurait ordonné aux forces de l’ordre de ne sécuriser aucun événement jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui fait défaut à la tenue du combat Tapha Mbeur vs Ada Fass concocté par le promoteur Pape Abdou Fall. Le débat a été posé dans l’émission l’œil du tigre de Bécaye Mbaye où son fils Modou Mbaye ne s’est pas retenu de vider son sac.

« Lamb moy parent pauvre Sénégal », dit Modou Mbaye qui réclame plus de respect pour le sport national à l’endroit des autorités. Il poursuit en manifestant le manque de considération de la lutte puisque les décisions tombent du tic au tac sans annonce préalable pour que les acteurs puissent se préparer aux circonstances. Modou Mbaye, tout comme le lutteur Tapha Mbeur, le promoteur Pape Abdou Fall et autres qui étaient présents sur le plateau, soutiennent la possibilité d’organiser les combats de lutte en respectant certaines mesures comme cela se passe, d’après eux, pour d’autres sports et événements.