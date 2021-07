Toujours dans le viseur de plusieurs clubs, Kalidou Koulibaly, pour sa part, s’apprête à entamer sa huitième saison avec le Naples.

Hier en match amical, le défenseur Koulibaly et ses coéquipiers ont gagné leur match amical contre à Pro Vercelli (1-0). A la fin de la rencontre, l’international sénégalais a été mentionné par son nouvel entraîneur Luciano Spalletti, visiblement sous le charme du rock. Le technicien a manifesté son envie de le garder une saison de plus.



«Est-ce que je m’enchaîne pour lui ? Je le ferais pour tout le monde. Je suis heureux avec l’équipe si elle reste ce que nous avons aujourd’hui. Je n’ai jamais entraîné un joueur aussi fort que Kalidou. S’il reste avec nous, je suis l’homme le plus heureux du monde. Je le voudrais toujours avec moi. […] De Laurentiis (président du Napoli, ndlr) fait attention à tout, nous savons que nous devons redresser certaines situations mais aussi que cette équipe doit être forte l’année prochaine. L’objectif est de terminer dans les quatre premiers», a fait savoir Luciano Spalletti après la rencontre amicale face à Pro Vercelli (1-0).

wiwsport.com