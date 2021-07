Après un long passage dans le Championnat du Portugal, Mamadou Loum Ndiaye a rejoint LaLiga d’Espagne et le Club d’Alavés afin de relancer une carrière qu’il n’a, à 24 ans, pas encore réussi à faire décoller. Le sourire aux lèvres, un portugais avec un léger accent espagnol, le désormais ancien joueur du FC Porto s’est livré devant la presse ce lundi. Une occasion pour dire plus sur son arrivée au Stade Mendizorrotza.

« Je suis très content d’être ici. C’est une belle opportunité pour moi et je ferai tout mon possible pour aider l’équipe à arriver le plus loin possible en Championnat. Je suis jeune, je veux jouer et montrer mes qualités. C’est surtout une opportunité pour montrer aux gens que je sais jouer au foot. Le Championnat espagnol est très bon et ça me va bien. Je peux aider défensivement et offensivement, ma position dépend de l’entraineur. »