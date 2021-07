Le président fondateur de Génération Foot candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Mady Touré a réaffirmé dimanche à Louga son ambition de placer le Sénégal sur ” les plus grandes marches du football mondial ” lit-on dans le quotidien national Le Soleil, rapporte senego.

”Le défi est de mettre le Sénégal sur les plus grandes marches du football mondial. Un programme réaliste et réalisable “, a-t-il dit lors d’une rencontre avec les acteurs du football de la région. Mady Touré a redit que son ambition est de faire gagner au Sénégal“ une Coupe d’Afrique, une Coupe du monde et aussi de préserver la formation de la jeunesse sénégalaise “.

Il a présenté aux sportifs lougatois son programme qui s’articule autour de sept points, qui concernent notamment une nouvelle gouvernance, une nouvelle politique marketing, les infrastructures, la politique de développement. Il y a aussi les points relatifs au football féminin, à l’accord quadripartite entre la Fédération sénégalaise de football (FSF), les collectivités locales, l’Etat et la FIFA ainsi que la politique sociale.

Mady Touré, déjà candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football en 2013, aura fort à faire face au président sortant de la FSF, Me Augustin Senghor, candidat à un nouveau mandat. Me Senghor, élu une première fois en 2009, a été réélu en 2013 et en 2017. Il peut aspirer à un quatrième mandat, selon les textes actuellement en vigueur.

Augustin Senghor semble bien parti pour rempiler pour un 4e mandat à la faveur du consensus trouvé, jeudi, avec Mbaye Diouf Dia et Saër Seck, président de Mbour Petite-Côte et de la Ligue sénégalaise de football professionnel, initialement candidats. Mady Touré a promis de donner sa position par rapport à ce consensus le 30 juillet au plus tard. L’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se tiendra le 7 août.

wiwsport.com