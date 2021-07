La phase aller des demi-finales play-offs en National 1 masculin s’est tenue hier dimanche 25 juillet. Les clubs DUC et AS Douanes sont respectivement venus à bout du SLBC et de l’ASVD.

Le stadium Marius Ndiaye a accueilli hier dimanche tous les deux matchs de la manche aller des demi-finales. Des rencontres où les formations de l’AS Douanes et du Dakar Université Club ont tiré leurs épingles du jeu grâce à leurs victoires très importantes pour la suite de la qualification en finale.

Nous avons d’abord assisté à la bataille entre les coachs Ndiaga Lô (SLBC) et Parfait Adjivon (DUC) que le dernier cité a gagné. Le score final étant de 79 à 68, donne l’avantage aux universitaires avant le match retour prévu pour demain mardi. La formation de l’AS Ville de Dakar, quant à elle, s’est inclinée devant le rouleau compresseur AS Douanes. Des gabelous très en forme ont pris le dessus sur leur adversaire en s’imposant largement sur le score de 94 à 49. DUC et AS Douanes prennent donc l’avantage sur cette qualification en attendant les matchs retours prévus pour demain mardi 27 juillet dans lesquels ils sortiront, au pire des cas, avec un match d’appui.

wiwsport.com