Après deux saisons compliquées sous les couleurs du Stade Malherbe de Caen, Santy Ngom, qui effectue actuellement des essais au FC Sète entend retrouver son meilleur niveau pour revenir en Equipe Nationale.

Depuis sa première convocation avec l’Equipe Nationale du Sénégal en mars 2018, la carrière de footballeur de Santy Ngom a été surtout faite de bas. Très peu rayonnant avec le FC Nantes, qu’il avait rejoint en juillet 2017, l’attaquant, aujourd’hui âgé de 28 ans, avait débarqué au Stade Malherbe de Caen en août 2019 avec le but de prendre un nouvel envol dans sa carrière et dans un projet qui lui convenait comme il le rappelle dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« Les dirigeants de Caen m’ont présenté un projet audacieux incluant une montée en Ligue 1 à court terme. J’ai été séduit par le projet et je souhaitais continuer ma progression auprès d’un club ambitieux. Je suis arrivé à Caen sans préparation en fin de mercato et j’ai rapidement contracté une blessure au mollet lors des premiers entraînements. Cette blessure a été le début de l’incompréhension entre les dirigeants et moi. En tant que joueur professionnel désireux de pratiquer son métier et sa passion, j’ai été très meurtri par cette mise à l’écart injustifiée. En effet, j’ai vécu cette situation difficilement ce qui est normal. »

Au Stade Malherbe de Caen, Santy Ngom ne disputera que trois petits matchs en deux ans. Un gâchis qui conduit à une résiliation de contrat. En quête d’un nouveau challenge, l’ancien joueur de l’AS Nancy Lorraine s’est vu proposer les installations du FC Sète 34, pensionnaire de National 1, pour se maintenir en forme. Il y a d’ailleurs retrouvé des sensations durant la période de préparation d’avant saison.

« Etant libre de tout contrat, il m’a été proposé d’effectuer la reprise avec le FC Sète qui est un club très chaleureux et agréable disposant d’un effectif de bonne qualité. oui, j’ai marqué lors de ces matchs amicaux. C’est toujours gratifiant de savoir que je peux me confronter aux défenses de Ligue 1 et être performant devant le but. J’ai confiance en mes qualités et en mes compétences sur le terrain car je suis actuellement en pleine possession de mes aptitudes physiques et techniques pour retrouver les pelouses de Ligue 1. »

Pour ses ambitions futures, Santy Ngom compte bien redistribuer les cartes pour revenir à son meilleur niveau et atteindre à nouveau l’Equipe Nationale du Sénégal avec laquelle il compte trois sélections. « J’ai toujours de gros projets comme celui de retrouver la Ligue 1. J’ai des offres de Ligue 2. On verra dans les prochains jours. Je veux retrouver un club et rejouer au foot. J’espère aussi retrouver l’équipe nationale du Sénégal pour participer à la prochaine CAN. »

