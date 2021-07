Sans Club depuis son départ de Gençlerbirliği, Zargo Touré pourrait effectuer un retour dans le Championnat français cet été.

Passé par l’US Boulogne, le Havre AC et le FC Lorient, le défenseur international sénégalais, Zargo Touré (31 ans, 18 sélections) se dirigeait d’un retour en France après quelques années d’expériences en Turquie. Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien joueur de Trabzonspor intéresse fortement Dijon. Le DFCO lui aurait offert un contrat de deux ans et il serait sensible à l’intérêt dijonnais.

Après 230 matchs de Ligue 2 et 66 en Ligue 1, Zargo Touré a débarqué en juillet 2018 en Turquie où il s’était engagé avec Trabzonspor. Au bout de sa première saison au Medical Park Stadyumu, l’ancien joueur du Dakar Sacré-Cœur avait déposé ses baluchons au Gençlerbirliği avant de se séparer du Club d’Ankara après deux saisons et suite à la relégation en D2 à l’issue de l’exercice 2020-2021.

🚨 Info : En défense, #Dijon avance sur la piste Zargo Touré 🇸🇳. L'ancien lorientais de 31 ans s'est vu offrir un contrat de 2 ans par le DFCO. Intérêts réciproques. Dossier en bonne voie. pic.twitter.com/fkbZ0gCLI8 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 25, 2021

