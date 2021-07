Après le succès de son équipe face aux Determine Girls FC samedi lors du premier match de groupe du tournoi de qualification en Ligue des Champions (2-1), l’entraîneur du Dakar Sacré-Cœur, Ababacar Ndiaye, a clairement fait savoir l’objectif au Cap Vert.

Mal embarqué lors du début de son premier match de la phase de groupes du tournoi de qualification en Ligue des Champions, Dakar Sacré-Cœur s’est montré à la hauteur au cours de la rencontre pour venir à bout des Determine Girls FC du Libéria. Les Championnes du Sénégal ont obtenu les trois points de la victoire grâce à un sursaut d’orgueil en deuxième période et deux réalisations de leur attaquante, Ngénar Ndiaye.

Une victoire très précieuse qui permet à Dakar Sacré-Cœur de prendre les reines du groupe avant de poursuivre dans la compétition avec deux rencontres face aux Seven Stars de la Côte d’Ivoire et l’AS Mande du Mali. A la fin de la rencontre contre Determine Girls FC, l’entraineur des Académiciennes, Ababacar Ndiaye, a souligné leur objectif dans ce tournoi.

« L’objectif était de gagner le premier match et d’être en tête du groupe. Le début de la rencontre a été très difficile mais nous avons eu beaucoup d’occasions pour revenir. J’ai dit aux filles de continuer à pousser en seconde période car c’était très important de gagner, se rappelle Ababacar Ndiaye. Le Cap Vert est un beau pays mais on n’est pas là pour les vacances on veut gagner le tournoi. »

wiwsport.com