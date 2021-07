Le Championnat de deuxième division de France a repris ses droits samedi 24 juillet avec notamment le large succès du Paris FC de Moustapha Name face au Grenoble Foot 38 de Mamadou Diallo et Olivier Boissy.

Quitte à mettre une dérouille, autant bien le faire alors. Victorieux par 4 buts à rien samedi contre Grenoble Foot 38, le Paris FC a frappé très fort d’entrée lors de la journée d’ouverture de la saison en Ligue 2 de France. Gaëtan Laura (37e), Manuel Perez (52e , csc) et Migouel Alfarela (90e+1) ont été trois des quatre buteurs des Parisiens en plus de Moustapha Name, auteur du troisième but de la partie.

Blessé, Mamadou Diallo n’a pu assister à la déroute grenobloise contrairement à Olivier Boissy, rentré dès le début de la deuxième période pour ses premières minutes dans le football européen. Au classement, le Parus FC prend les commandes après cette première journée et laisse à 18e place un Grenoble Foot 38 qui devra se relever lors du déplacement à Auxerre à l’occasion de la deuxième journée.

🔥 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗘 !! Le Paris FC démarre idéalement sa saison en s'imposant 4-0 face à Grenoble !#GF38PFC pic.twitter.com/a7gjDQOGZb — Paris FC (@ParisFC) July 24, 2021

