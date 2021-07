Les qualifications pour la ligue africaine des championnes démarre ce soir. Les académiciennes qui se trouvent actuellement au Cap Vert pour le tournoi qualificatif de la zone ouest A, rencontrent un club libérien.

A 19 heures Gmt, DSC fera face à Determine Girls FC au stade Municipal Adérito Sena de Mindelo. Les filles de Mohamed Diallo, championnes du Sénégal vont rencontrer les championnes de la premiére division féminine du Libéria. Tout comme les coéquipiéres d’Eva Neymar, il s’agit du premier sacre du club libérien depuis sa création en 2005. Elles ont remporté le titre sans perdre un seul match avec seulement 4 buts encaissés.

Le tournoi de qualification qui regroupe 4 équipes (Seven Stars, AS Mandi, DSC et Determine Girls) se tient du 24 au 30 juillet 2021 à Sao Vicente (Cap Vert). Le vainqueur du tournoi représentera la zone ouest A à la première édition de la Ligue des Champions féminine. Huit clubs sont attendus en Egypte.

𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 🔵⚪ Premier match des Féminines face à Determine Girls FC pour le compte du Tournoi 𝙋𝙍𝙀𝙇𝙄𝙈𝙄𝙉𝘼𝙄𝙍𝙀𝙎 𝙇𝙄𝙂𝙐𝙀 𝘿𝙀𝙎 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 au 𝙎𝙩𝙖𝙙𝙚 𝙈𝙪𝙣𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙡 𝘼𝙙é𝙧𝙞𝙩𝙤 𝙎𝙚𝙣𝙖 de Mindelo.#TeamDSC pic.twitter.com/SlEF37ZI8f — AS Dakar Sacré-Coeur (@DakarSacreCoeur) July 24, 2021

