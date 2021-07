Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo veut Kalidou Koulibaly dans son effectif. Et selon les médias étrangers, le Brésilien étudierait sérieusement le dossier du Sénégalais et aurait été approché par l’agent du joueur.

Ce samedi, Il Corriere dello Sport assure que la piste Kalidou Koulibaly a bien été réactivée par le Paris Saint-Germain. D’après les informations du quotidien, c’est l’agent du défenseur qui aurait approché Leonardo, après avoir échoué sur le front Manchester United. Une rencontre aurait eu lieu tout récemment et Fali Ramadani aimerait convaincre le directeur sportif du PSG de faire quelque chose pour Koulibaly. Le problème c’est que si le Napoli souhaite le vendre, le président Aurelio De Laurentiis n’aurait aucune intention de le brader ! Il Mattino parle de pas moins de 65M€, mais selon Il Corriere 50M€ pourraient suffire pour arracher Koulibaly au Napoli.

Il y aurait une raison précise qui aurait poussé Leonardo à prendre à nouveau en considération la piste Kalidou Koulibaly, qui est une sorte de serpent de mer du PSG. Toujours selon Il Corriere dello Sport , le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait des doutes concernant l’état physique de Sergio Ramos. Depuis novembre 2020, l’Espagnol vit un véritable calvaire enchainant les blessures ligamentaires et musculaires. Il n’a disputé que 21 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot du Real Madrid et Leonardo semble donc craindre une possible rechute. C’est pour cela donc qu’il souhaiterait recruter Koulibaly, qui entrerait dans la rotation de Mauricio Pochettino.

10 Sport