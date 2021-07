Les matchs de la Ligue 2 de football reprennent ce samedi. Et pour cette saison 2021-2022, vingt et un joueurs sénégalais (à cette date du 24 juillet 2021) seront en lice au coup d’envoi sans compter le coach de Sochaux, Omar Daf et le coach assistant du Red Star, Habib Bèye.

Lors de la saison écoulée, les joueurs sénégalais étaient au nombre de 28 mais pour cette nouvelle campagne qui débute ce samedi, ils seront juste 21 en attendant la fin du mercato. Le Sénégal, toujours première nation étrangère en Ligue 2, sera bien représentée encore une fois dans l’antichambre du football français.

Avec des joueurs attendus à l’image de l’attaquant, Pape Ibnou Bâ du côté de Niort ou encore de Saliou Ciss, le latéral droit l’AS Nancy, la Ligue 2 sera un vrai antre de spectacle pour les joueurs sénégalais cette saison. Entre buteurs, milieux de terrain et défenseurs, réussir une bonne saison pourrait signifier la montée ou le transfert en Ligue 1 en fin de saison. Les deux nouveaux venus que sont Formose Mendy (Amiens SC) et Olivier Boissy (Grenoble Foot).

Certains Lions même, entament cette saison dans la peau de favoris. C’est le cas de Moussa Koné (Nîmes, relégué de L1), de Moussa Konaté (Dijon, relégué de L1), de Moustapha Name et de Youssoupha Ndiaye (Paris FC, 5e la saison dernière), de Mamadou Diallo, Souleymane Cissé et le nouvel arrivé, Olivier Boissy (Grenoble Foot, 4e la saison dernière). Sans oublier le FC Sochaux du coach Omar Daf et de ses poulains sénégalais, Ousseynou Thioune, Joseph Lopy entre autres.

Sur le banc, le nombre de Sénégalais passe à deux cette saison avec l’arrivée de l’ancien international sénégalais, Habib Bèye sur le banc du Red Star en tant que coach assistant. Omar Daf, entraineur du FC Sochaux, va débuter sa quatrième saison en tant que coach titulaire.

Les joueurs sénégalais en lice pour cette nouvelle saison de Ligue 2

Moussa Koné (Nîmes)

Moussa Konaté (Dijon FCO)

Sidy Sarr (Nîmes)

Pape Ibnou Bâ (Chamois Niortais)

Yannick Gomis (Guingamp)

Amadou Ciss (Amiens SC)

Jamal Thiaré (Le Havre AC)

Joseph Lopy (FC Sochaux)

Mamadou Diallo (Grenoble Foot)

Moustapha Name (Paris FC)

Youssoupha Ndiaye (Paris FC)

Ousseynou Thioune (FC Sochaux)

Abdallah Ndour (FC Sochaux)

Saliou Ciss (AS Nancy)

Mamadou Thiam (AS Nancy)

Abdourahmane Ndiaye (Pau FC)

Christophe Diédhiou (FC Sochaux)

Daouda Gueye (Rodez AF)

Souleymane Cissé (Grenoble Foot)

Formose Mendy (Amiens SC)

Olivier Boissy (Grenoble Foot)

wiwsport.com