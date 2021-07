Eliminée cette nuit par la chinoise Sheng Lin, la première Sénégalaise entrée en lice, Binta Diongue est sortie du silence pour remercier ses supporters et le peuple sénégalais.

Pour sa première participation aux J.O, l’épéiste sénégalaise Binta Diongue n’a pas pu pousser l’histoire plus longue que les 32es de finale face à la Chinoise Sheng LIN, cette nuit à Tokyo. Emue à travers sa participation à cette échéance majeure, l’athlète sénégalaise se dit « fière d’être arrivée à ce stade et d’avoir marqué de mon emprunte l’histoire des jeux olympiques ». A travers un message partagé sur son compte Facebook, Binta Diongue a tenu à remercier tout le monde pour le soutien apporté à son parcours.

« Bonjour chers amis, collègues, membres de mon fan club et famille.

Merci énormément à vous tous pour vos prières, vos messages de soutien et vos encouragements. Malheureusement, bien que je sois fière d’être arrivée à ce stade et d’avoir marqué de mon emprunte l’histoire des jeux olympiques à Tokyo, je suis au regret de vous faire part de ma défaite lors de mes compétitions. Je n’ai pas pu faire la différence non pas par manque de courage et de volonté, mais pas assez d’expérience de l’euphorie des jeux olympiques et certaines erreurs que j’ai commis et qui m’ont valu mon score d’aujourd’hui.

En tout cas je voulais vous remercier du fond du cœur, vous m’avez vraiment accompagné et porté tout au long de ce parcours, car malgré l’heure tardive du match vous êtes restés à mes côtés pour me soutenir.

Merci infiniment!!! »

Dans ce duel, la chinoise n’a laissé aucune chance à Binta Diongue qui a perdu sur le score de 6-15 au bout des 3 périodes sur ces 32e de finales. Pour rappel, le Sénégal est représenté par cette discipline pour la 5e fois dans les jeux olympiques. C’était la première participation pour l’épéiste de 33 ans. A la prochaine Binta Diongue !

wiwsport.com