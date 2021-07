Très actif depuis le début du mercato, Trabzonspor ne semble pas terminé avec son renforcement. Positionné pour signer Cheikhou Kouyaté, le Club turc aurait transmis à Crystal Palace une première offre.

Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ensuite Cheikhou Kouyaté ? A fin de s’engager au mieux dans la saison prochaine où il disputera le Championnat (Super Lig) et la Ligue Europa Conférence, Trabzonspor a lancé les grandes manœuvres et vise un recrutement XXL. Dans cette optique, les dirigeants on déjà fait venir trois joueurs avec une belle expérience : Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik. Et ce n’est pas fini.

Désormais, la direction du Club pince depuis quelques semaines pour Cheikhou Kouyaté. D’après les informations qui émanent de la Turquie et du journaliste, Yağız Sabuncuoğlu, Trabzonspor a entamé les discussions avec Crystal Palace et a transmis une offre officielle aux pensionnaires de Premier League. Le milieu de terrain international sénégalais de 31 ans est lié avec Crystal Palace jusqu’en juin 2022.

ÖZEL | Trabzonspor, Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyaté için resmi teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 23, 2021

