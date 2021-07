Selon la presse italienne, le Venezia Football Club aurait fait de Mbaye Niang une cible pour se renforcer durant ce mercato.

Le promu va t-il réalisé un énorme coup sur le marché des transferts ? Désireux de s’installer en Serie A après un retour acté 20 ans après, les dirigeants du Venezia FC se pencheraient très sérieusement sur un joueur hors pair. Ne rentrant pas dans les plans de Bruno Génésio, Mbaye Niang est poussé vers la sortie et devrait partir cet été. Un départ très probable qui le met en rapport avec plusieurs formations dont celle du Venezia FC.

D’après les informations de Calciomercato, le Club italien rêve d’attirer à Venise l’attaquant international sénégalais. Des discussions auraient déjà été entamées entre le Stade Rennais et les dirigeants du Venezia FC. Cependant, aucune offre n’aurait été encore formulée et le Venezia FC souhaiterait d’abord comprendre si Mbaye Niang était intéressé par un retour en Italie après ses passages à l’AC Milan, au Geneo et Torino.

Tra #Venezia e Rennes la trattativa è a buon puntohttps://t.co/bxMaBgZ1eD — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 22, 2021

wiwsport.com