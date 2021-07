Le combat du 31 juillet entre Balla Gaye 2 et Bombardier aura bien lieu à l’arène nationale mais avec un nombre limité de places.

Le Don King a pris sa décision. Au micro du grand commentateur Bécaye Mbaye, Gaston Mbengue s’est prononcé sur l’organisation du grand combat entre le Géant du Baol et le Lion de Guédiawaye. Le promoteur a en effet décidé, compte tenu de la vitesse de croissance des cas testés positifs au covid-19, d’organiser le combat en huis clos partiel.

L’Arène Nationale de Pikine, disposant de 20.000 places, ne verra que près de 5.000 de ses sièges occupés. Gaston ne commercialisera pas plus de 5.000 billets pour respecter la distanciation sociale. Le patron de Gaston Productions invite aussi au respect des mesures barrières en imposant le port du masque et l’utilisation de gels hydroalcooliques. Le promoteur soucieux de la santé des sénégalais a aussi abordé le pay per view qui sera disponible pour ce combat avec des pass Lamb pour faciliter l’accès aux utilisateurs.

wiwsport.com