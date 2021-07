Libre suite à son départ de Stoke City, Pape Alioune Ndiaye s’est trouvé un nouveau point de chute dans le championnat grec.

Le milieu de terrain international sénégalais de 30 ans a signé jeudi en faveur de l’Aris Salonique. L’ancien joueur de Bodø/Glimt, d’Osmanlispor, de Trabzonspor, de Galatasaray ou encore du Fatih Karagümrük, qui a passé six mois de prêt à Al Ain FC, en Arabie Saoudite, a paraphé un bail de trois années avec l’écurie grecque, soit jusqu’en juin 2024.

« Je viens ici avec beaucoup d’appétit et très impatient de commencer. Mon objectif est d’aider Aris à se développer encore plus, car au cours des trois dernières années, ils ont réalisé de très belles choses. J’ai joué dans de grandes ligues dans ma carrière et ce que je peux dire, c’est que, entre autres, je vais beaucoup aider ma nouvelle équipe avec mon expérience », a déclaré Badou Ndiaye.

wiwsport.com